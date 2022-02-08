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التعليم: عدم إتاحة رابط التقدم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم حتى الآن

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 07:00 ص
التعليم: عدم إتاحة رابط التقدم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم حتى الآن وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لم يتم إتاحة رابط التقدم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم حتى الآن، وكل ما يتم تداوله من روابط أو شروط وضوابط أمور غير دقيقة، مشددة على أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة والتقدم سيكون من خلال جهاز التنظيم والإدارة.

وكان "اليوم السابع" قدم فى وقت سابق 10 معلومات عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم لسد العجز فى المدارس.
 
ـ ستعلن الوزارة عن تفاصيل المسابقة وضوابطها بعد 6 أسابيع.

ـ التقديم في مسابقة المعلمين أون لاين عبر بوابة الوظائف الحكومية

ـ الأولوية فى التعيين للتخصصات فى المواد الدراسية الأساسية

ـ سيتم تعيين الـ 30 ألف معلم للعمل مع بداية العام الدرسى المقبل

ـ تعيين 30 ألف معلم كل عام لمدة 5 سنوات بإجمالى 150 ألف معلم

ـ حددت الوزارة العجز في المعلمين على مستوى المدارس والإدارات التعليمية

ـ سيتم حوكمة التعيينات بحيث يتم العمل فى المدارس التى بها عجز

ـ من المقرر أن تطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز

ـ  سيتم إعلان موعد التقدم للمسابقة فور الانتهاء من الإجراءات التحضيرية للمسابقة

ـ التعيينات تشمل العمل بالمدارس الحكومية الرسمية لغات والعربى

 


التربية والتعليم

تعيين 30 الف معلم

رابط التقدم على مسابقة تعيين 30 الف معلم

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

التعليم

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