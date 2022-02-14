وزير الزراعة يتفقد معهد بحوث القطن ومركز تغير المناخ الزراعى

كتبت ـ أسماء نصار

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم، معهد بحوث القطن ومركز تغير المناخ الزراعي يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وقيادات المركز والوزارة.

استمع القصير من الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن إلى خطة العمل بالمعهد وتم معاينة مصنع الغزل التجريبي، الذي يتم فيه اختبارات عينات القطن الواردة من البرامج البحثية بغرض اختيار أفضلها ليستخدمها مربي النبات في انتاج الأصناف الجديدة حيث تقوم أقسام تكنولوجيا القطن باختبار حوالي 40 ألف عينة سنويا لتوفير المعلومات لأقسام التربية وفسيولوجيا ومعاملات القطن وذلك لإنتاج الأصناف الجديدة وتحديث السلالات والمعاملات الزراعية والأصناف وكذلك تجارب تقيم تيلة القطن للمناطق الجديدة وخاصة الصحراوية منها.

أشاد القصير بجهود الباحثين بالمعهد وبجودة الاصناف المصرية، وطالب بالتواصل مع القطاع الخاص لحل المشكلات وكذلك تسويق الأقطان، وأشار إلى أهمية إدراج المبادرات الجديدة للقطن مع مبادرة حياة كريمة لخدمة المزارعين وزيادة الإنتاجية ووجه بأهمية توفير التقاوي الجيدة لجميع المساحات المقرر زراعتها في الموسم الجديد وذلك قبل بداية مواعيد الزراعة بوقت مناسب.

وزير الزراعة تفقد أيضا مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة التابع للوزارة حيث قام د محمد فهيم رئيس المركز باستعراض أنشطته فيما يخص متابعة التقلبات المناخية ونظام الإنذار المناخي المبكر وكل ما يتعلق بمعلومات وبيانات التغيرات المناخية وحصر غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الزراعية وكذلك نظم التحول الرقمي في نشر الوعي المناخي لدى المزارعين وغيرهم من المرتبطين بالنشاط الزراعي.

وأكد الوزير على أهمية التوسع في أنشطة المركز فيما يخص متابعة التقلبات المناخية وتأثيراتها على الأنشطة الزراعية وتكثيف التحذيرات والتوصيات الزراعية المتعلقة بتغير المناخ ووجه بضرورة توصيل الإرشادات المناخية إلى المزراعين للاستفادة منها.

"القصير" أشار إلى توجيهات الحكومة فيما يخص ملف التغيرات المناخية وخاصة أن مصر سوف تستضيف مؤتمر الأطراف ال 27 للتغيرات المناخية، ويجب أن يكون لمؤسسات ومراكز الوزارة دور فعال وهام فيما يخص الحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الزراعة.