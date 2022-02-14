وزير البترول يعلن نتيجة المناقصة العالمية لنشاط تموين السفن بالوقود..تفاصيل

كتبت - مروة الغول

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخامس للبترول ( ايجبس ٢٠٢٢)، نتيجة المناقصة العالمية لنشاط تموين السفن بالوقود بعد الانتهاء من تقييم العروض المقدمة، حيث تم إسناد ٤ رخص للنشاط لثلاث شركات في موانيء البحرين المتوسط والأحمر، وذلك بواقع رخصتين لتموين السفن بالوقود في البحر المتوسط لكل من شركة مينرفا لتموين السفن وشركة بنينسولا، كما حصلت شركتا مينرفا وكورال انرجي على رخصتي النشاط في منطقة البحر الأحمر.

يشار الي ان المناقصة العالمية تم طرحها في ابريل الماضي وتقدم لها ١٠ شركات عالمية في مجال تموين السفن وتم تقييم العروض من قبل لجنة متخصصة من قطاع البترول و وزارة النقل و هيئتا قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

وَاكد الملا ان منح هذه الرخص يأتي في اطار التوجه نحو تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة وسعيا لتصبح مركزا رائدا في مجال تموين السفن بالوقود في ضوء الإمكانيات الواعدة التي تدعم ذلك ، حيث يمثل منح هذه الرخص لشركات عالمية احد اوجه الاستفادة من موقع مصر المتميز وبنيتها الأساسية موضحا انه تم اجراء دراسة مشتركة بالتعاون بين قطاعي البترول والنقل وهيئتا قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من اجل استثمار هذه المقومات في دعم اقامة نشاط ناجح لتموين السفن.