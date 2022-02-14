نقيب الزراعيين بعد تشكيل هيئة المكتب: أولوية لرفع كفاءة الأصول وتحسين الخدمات

كتبت ــ آية دعبس

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ،إنه تم عقد جلسة إجراءات لمجلس إدارة النقابة العامة لاختيار هيئة المكتب للدورة الجديدة، تم خلالها انتخاب الدكتور عبد الله إسماعيل سكرتيرا عاما للنقابة والمهندس عبد الرؤوف الجمل أمينا لصندوق النقابة، والدكتورة إحسان صادق مراقب عام النقابة.

وأضاف «خليفة»، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه تم انتخاب المهندس السيد النجدي والمهندس طلعت نمر أمناء مساعدين للسكرتير العام والمهندس محمود البيلي والمهندس محمد الصوفي أمناء مساعدون للصندوق والدكتور محمد شطا مراقب وجه بحري والمهندس صفوت ميلاد مراقب قبلي.

ورحب نقيب الزراعيين في بدأيه جلسة الاجراءات بأعضاء المجلس وهنأهم بالفوز وثقة الجمعية العمومية بهم، في الانتخابات التي عقدت يوم 30 يناير الماضي بإشراف قضائي كامل وشهدت خلالها إقبالا من الزراعيين لإختيار مرشحيهم لمختلف مقاعد مجلس النقابة.

وتقدم «خليفة» بالشكر والتقدير للأعضاء السابقين والذين أدو دورهم بالمجلس السابق، موضحا أنه تم الاتفاق خلال الجلسة الإجرائية لاختيار هيئة مكتب علي تنظيم لقاء لتكريم الأعضاء السابقين بمجلس النقابة العامة ورؤساء الفروع تأكيدا لدور كل الزراعيين في خدمة العمل النقابي.

وشدد نقيب الزراعيين علي أهمية قيام المجلس الجديد ببذل أقصي جهد لاستكمال خطة الاستثمار في الأصول وإدارتها إدارة اقتصادية، وتقديم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهندسين الزراعيين وأسرهم بما ينعكس علي دور النقابة الخدمي لصالح أعضاء وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للأعضاء بالقاهرة والمحافظات.

ولفت «خليفة»، إلي إنه تم الاتفاق علي إنشاء مركز إعلامي متخصص لتغطيه كافة أعمال النقابة والرد علي الاستفسارات المتعلقه بعمل النقابة، فضلا عن دور المكتب الإعلامي في توضيح دور نقابة الزراعيين كبيت خبرة مصرى يخدم العمل الحكومي ويلعب دورا كبيرا في التوعية بأهمية المشروعات القومية الزراعية في خدمة الاقتصاد القومى.