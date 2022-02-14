نصائح للوقاية من الإصابة بجلطات الدم.. حافظ على وزنك ونشاطك البدنى

نهير عبد النبى

في معظم الأحيان يكون الدم في جسمك سائلًا ومع ذلك، قد يتكاثف الدم في بعض الأحيان ويتكتل كما يحدث أثناء عملية التئام الجرح الطبيعية، عندما يتكتل الدم أو يتخثر داخل الشرايين أو الأوردة ، يمكن أن يسبب مشكلة صحية خطيرة، ويمكن أن تتفكك هذه الأنواع من الجلطات الدموية وتنتقل عبر جسمك، وتمنع تدفق الدم إلى أعضائك، إذا كانت الجلطة الدموية تمنع تدفق الدم إلى عضو رئيسي، فقد تسبب الوفاة.

نصائح للوقاية من الإصابة بجلطات الدم



وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لمنع تشكل جلطات دموية خطيرة، و هذا مهم بشكل خاص إذا كانت لديك فرصة أكبر لتطويرها، في كثير من الأحيان ، لا يعاني الأشخاص المصابون بجلطات دموية من أي أعراض حتى حدوث مضاعفات، لهذا السبب ، من المهم أن تفعل ما في وسعك لتقليل خطر الإصابة بجلطة دموية، و إليك بعض نصائح الخبراء حول ما يجب فعله وما يجب تجنبه وهى:

1: الحفاظ على وزن صحي



الإصابة بالسمنة وزيادة الضغط داخل بطنك، وقلة نشاطك ، ووجود التهاب طويل الأمد في جسمك، كل هذه العوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم تحدث مع أخصائي الرعاية الصحية حول الطرق الصحية لتقليل وزنك.

2: ابق نشيطا

يبدو أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقلل من فرص الاصابة بجلطة دموية من المهم ملاحظة أنه إذا كنت غير نشط أو غير متحرك لفترة طويلة ، فمن المحتمل أن يكون النشاط البدني الخفيف إلى المعتدل فكرة أفضل من التمرين المكثف، وهذا بسبب وجود خطر ضئيل جدًا في حدوث تجلط الدم إذا قمت بإفراط في ذلك.

3: توقف عن التدخين

التدخين يزيد من خطر الإصابة بجلطة دموية خطيرة، و هناك العديد من الأدوات لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين إذا لم تكن متأكدًا من الطريقة المناسبة لك، فتحدث عن خياراتك مع أخصائي رعاية صحية.

4: راقب مستوى الصوديوم لديك

يمكن أن يكون الانتباه إلى مستوى الصوديوم لديك أمرًا أساسيًا في تقليل احتمالات الإصابة بجلطة دموية، يمكن أن تؤدي مستويات الصوديوم المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا إلى مشاكل تجلط الدم .

5: استخدم الجوارب الضاغطة

في بعض الحالات يمكن استخدام الجوارب الضاغطة أو الأكمام الخاصة لمنع جلطات الدم من التكون.