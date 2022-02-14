محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل فى تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحى

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا لمناقشة مستجدات العمل فى الإجراءات والخطوات التنفيذية لبدء تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحى بحى الشرق، وذلك فى إطار خطة محافظة بورسعيد للنهوض بالقطاع السياحى وجعل بورسعيد على خريطة السياحة المصرية والعالمية و الاستغلال الأمثل لمقومات المحافظة السياحية لعودة الريادة للمدينة الباسلة.

واستعرض محافظ بورسعيد، من خلال شرح الشركة الهندسية المخطط التفصيلى لمشروع تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحي، وشارع فلسطين، كما تم استعراض ٱراء المتخصصين حول التصميم وكافة آليات أعمال التطوير.

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تستهدف إعادة الوجه التاريخى لمحافظة بورسعيد بشكل حضارى مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافى ويعمل على تسويق المنطقة سياحيا، مؤكدا أن التطوير يقوم على الطابع الجمالى والطابع التاريخى الذى تتميز به محافظة بورسعيد، لافتا أنه سيتم تصميم شارع بمثابة ممشى سياحى على أعلى مستوى يحقق الاستمتاع بمقومات المنطقة، منوها لأهمية أن يمثل الشارع السياحى تحفة حضارية ويجمع المعالم الفنية والتراثية والترفيهية والسياحية.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه سيتم تطوير المنطقة على ثلاث مراحل، موجها بمراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات بالشارع والاهتمام بالتنظيم المرورى لمنع الاذدحام، لافتا أنه سيتم تنفيذ عمل سياحى يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.