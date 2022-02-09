اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يستعرض موقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء

الأربعاء، 09 فبراير 2022 05:01 م
محافظ بورسعيد يستعرض موقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نتائج ومعدلات العمل الخاصة بموقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمحافظة بورسعيد، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ للوقوف على آخر المستجدات فى ملف التصالح فى مخالفات البناء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة و لجان التصالح و مديرى عدد من الإدارات بالمحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة  استقبلت طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين بكافة الأحياء من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالديوان العام والأحياء، لافتا إلى أن بورسعيد حققت معدلات عالية فى هذا الملف، مؤكدا على انتهاء عصر مخالفات البناء، ولن يسمح بعودتها مجددا.

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح موجز من المختصيين حول آخر التطورات فيما يتعلق برصد المخالفات البنائية فى الأحياء وسرعة التعامل معها، مؤكدا أن الدولة اهتمت بهذا الملف لإنهاء عصر مخالفات البناء، ويتم حاليا سرعة رصد أى مخالفات بنائية والمتابعة الميدانية أولا بأول فى هذا الشأن.

 

 


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