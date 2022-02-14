محافظ بنى سويف: نحن أهم محافظات مصر بتصنيع وزراعة النباتات العطرية والطبية

عرض برنامج أخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقريرا عن قرية بنى على، بمحافظة بنى سويف، والتى تعد ماركة مسجلة فى تصدير النباتات الطبية والعطرية، حيث أوضح التقرير أن القرية تصدر النباتات الطبية والعطرية لتغزو صناعات هذه القرية دول العالم لاستخدامها فى صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور.

وذكر تقرير البرنامج، أن النباتات العطرية والطبية تدخل فى صناعة الكثير من الأدوية، حيث استضاف البرنامج عدد من أصحاب مصانع النباتات الطبية والعطرية، الذين أكدوا أن التصنيع يمر بعدة مراحل، وكذلك يتم زراعة النعناع والريحان والبقدونس والشيح والزعتر والبابونج.

وأوضح التقرير، أن القرية تصدر 40% من النباتات الطبية فى مصر، ويوجد بها أكثر من 40 مصنعا و7400 مزرعة وأكثر من 50 مصنعا لتقطيع الزيوت، والقرية ترفع شعار لا للبطالة ويتم توفير فرص عمل جيدة لأهل القرى.

من جانبه قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن المحافظة تعتبر أهم محافظة فى مصر فى تصنيع وزراعة النباتات العطرية والطبية، وتعد قبلة لاستقبال الزراعات الطبية والعطرية لتصنيعها، كما أن محافظة بنى سويف هى المحافظة الأولى فى مصر لديها منظومة تنموية استراتيجية لديها أهداف استراتيجية لـ 10 سنوات مقبلة، وتسعى لدمج الصناعة مع الزراعة.

وأضاف محافظ بنى سويف، خلال البرنامج، أن المحافظة تركز على المميزات فى محافظة بنى سويف وأحد أهمها هى النباتات الطبية والعطرية، والتى تدخل فى صناعة عدد من الأدوية ومستحضرات التجميل، وهناك 1200 مزارع فى المحافظة فى زراعة النباتات العطرية والطبية.