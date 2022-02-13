محافظ بنى سويف: إزالة 165 حالة تعد بحملات المرحلة الثانية من الموجة الـ19

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات ،التى يتم تنفيذها، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير إدارة أملاك الدولة، والذى تضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس السبت" إزالة 28 حالة تعد على مساحة 900 متر تقريباً على أراض تابعة للرى والصرف "منذ بدء المرحلة الثانية وحتى صباح اليوم"ليصل إجمالى ما تم إزالته إلى 165حالة، وذلك فى ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك وفق البرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مع التركيز على التعديات على المجارى المائية ونهر النيل والري.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة"19" الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر :يناير،فبراير ومارس،حيث تمت إزالة 122 حالة تعد فى المرحلة الأولى فى المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي، وبدأت بعدها المرحلة الثانية الحالية فى الفترة من 6 فبراير الجارى وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، وتليها المرحلة الثالثة فى الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل.