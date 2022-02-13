اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 03:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف: إزالة 165 حالة تعد بحملات المرحلة الثانية من الموجة الـ19

الأحد، 13 فبراير 2022 01:43 م
محافظ بنى سويف: إزالة 165 حالة تعد بحملات المرحلة الثانية من الموجة الـ19 جانب من الحملات
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات ،التى يتم تنفيذها، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير إدارة أملاك الدولة، والذى تضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس السبت" إزالة 28 حالة تعد على مساحة 900 متر تقريباً على أراض تابعة للرى والصرف "منذ بدء المرحلة الثانية وحتى صباح اليوم"ليصل إجمالى ما تم إزالته إلى 165حالة، وذلك فى ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك وفق البرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مع التركيز على التعديات على المجارى المائية ونهر النيل والري.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة"19" الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر :يناير،فبراير ومارس،حيث تمت إزالة 122 حالة تعد فى المرحلة الأولى فى المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي، وبدأت بعدها المرحلة الثانية الحالية فى الفترة من 6 فبراير الجارى وتستمر حتى  26 من نفس الشهر، وتليها المرحلة الثالثة فى الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل.

 

58d992d8-da2b-4bc5-85c4-6ddf54c2911d
 

 

0123efc9-0779-49a5-abd6-a2d78fbb4ec0
 

 

221dc6a8-5f01-4690-9576-f576bff20a8c
 

ازاله التعديات

املاك الدوله

املاك الرى

محافظه بنى سويف

اراضى زراعيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة