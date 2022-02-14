محافظ المنوفية: إزالة 192 حالة تعدٍ خلال المرحلة الثانية بالموجة 19

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات خلال المرحلة الثانية بالموجة (19) لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بلغ (192) حالة تعد حتى الآن بمختلف جهات الولاية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ إزالة لـ(167) حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة (2731) م2 و (25) حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة (6832 )م2 بما يعادل ( فدان و15 قيراط و 4 سهم ).

وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات فورية بلغ (23) حالة تعد بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية (2510) م2 و بما يعادل ( 14 قيراط و9 سهم )، حيث تم إزالة (15) حالة تعدى بنواحى (بندر شبين، الماى، كفر دقماق) بشبين الكوم على مساحه 1366م2، وتنفيذ إزالة فورية لـ ( 2) حالة تعدى بناحية ( الطرانة ) مركز السادات بمساحه 477م2، فضلا عن إزالة (3)حالات بناحية (شوشاى _ سمادون) بأشمون بمساحة 380م2، وإزالة حالة تعدى آخر بناحية اجهور الرمل بقويسنا بمساحة 175م2، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لـحالتى تعدى بنواحى ( كوم الضبع، الخضرة ) بالباجور بمساحة 112 م2.

وأضاف المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة بأن المنوفية قد سجلت " صفر " حالة تعدى نتيجة تنفيذ الإزالات الفورية فى المهد وذلك من خلال تشكيل لجان رئيسية وفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لرصد أية تعديات فى حينها والتعامل الفورى معها أولا بأول.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة بضرورة استمرار التنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة أى تعديات عليها مرة أخرى، مؤكداً على ضرورة اليقظة التامة والتعامل بكل حسم مع أى محاولات تعدى وإزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .