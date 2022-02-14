محافظ أسيوط: تنفيذ 10 قرارات إزالة وتحرير 25 محضر إشغالات

أسيوط – هيثم البدرى

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ 19 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار محافظ أسيوط إلى التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية مع التركيز على التعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري موضحا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط شنت حملة مكبرة تمكنت خلالها من تنفيذ 10 قرارات إزالة بمساحة 203 فدان و10150 متر مباني وذلك بمشاركة حسني درويش رئيس المركز وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي الزراعة وأملاك الدولة والإزالات في وجود قوة أمنية من مركز شرطة أسيوط.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى موجهاً بإزالة أية تعديات في المهد والتصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مؤكداً على أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً علي هيبتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة 19 الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس حيث تمت المرحلة الأولى في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي وبدأت بعدها المرحلة الثانية الحالية في الفترة من 6 فبراير الجاري وتستمر حتى 26 من نفس الشهر وتليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل، وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

فيما أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية وقسم شرطة المرافق ومسئولي التموين والصحة والبيئة والطب البيطري والإشغالات لشن حملات مكبرة وضبط المخالفات على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لافتاً إلى ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 مشدداً على تكثيف حملات ازالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق والشوارع والميادين تسهيلاً لحركة السيارات والمارة ومنع الزحام والتكدس لتحقيق الانضباط وإيجاد سيولة مرورية.

وأوضح محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط إنه تم تحرير عدد 25 محضر اشغال و5 محاضر اعلان بدون ترخيص وعدد 5محاضر اعلانات و 10 محاضر انذار محلات بدون ترخيص كما تم التحفظ على 10 شيشة وذلك خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمرافق واستكمال أعمال النظافة بالشوارع والميادين بمركز ديروط بمشاركة نائب رئيس المركز ومسئولي المتابعة الميدانية والرخص والبيئة والإشغالات لافتاً إلى أن الحملة جاءت بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وقد استهدفت شوارع مركز ومدينة ديروط من بينها (بورسعيد والقناطر والجيش والجمهورية) وغيرها وميدان المحطة حيث تم رفع الإشغالات وتحرير محاضر ضد المحلات المخالفة.