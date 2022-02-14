محافظ الشرقية يُفاجئ العاملين بالوحدة الصحية بالسعدية لمتابعة سير انتظام العمل

الشرقية - إيمان مهنى

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين بالوحدة الصحية بالسعدية التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة، ولتحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية.

واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، مؤكداً على حسن معاملة واستقبال المرضى والمترددين على الوحدة وتقديم خدمات صحية وعلاجية مميزه لهم.

وتفقد المحافظ، الصيدلية وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية، مشدداً على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة واستمرار أعمال تعقيم الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة باستمرار تكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والعزب لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.



