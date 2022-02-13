محافظ الشرقية: إزالة 44 حالة بناء مخالف ضمن الموجة الـ19

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال الموجة الـ19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتى أسفرت عن تنفيذ إزالة 44 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 6 آلاف و561 متر مبانى وفدان و11 قيراطا بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 19 وأسفرت عن إزالة 37 حالة تعدى بمساحة 6 آلاف و561 متر مبانى و7 حالات تعدى بمساحة 1 فدان و11قيراط بمراكز (كفر صقر - منيا القمح - ههيا - أبو حماد - فاقوس - أولاد صقر - مشتول السوق ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ، إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.