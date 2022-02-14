اليوم السابع
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الإثنين، 14 فبراير 2022 06:47 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يناقش مع قنصل عام فرنسا تعزيز سبل التعاون والمشروعات المشتركة

الإثنين، 14 فبراير 2022 06:08 م
محافظ الإسكندرية يناقش مع قنصل عام فرنسا تعزيز سبل التعاون والمشروعات المشتركة محافظ الإسكندرية يناقش مع قنصل عام فرنسا
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وكيم آن كانيبال مديرة التعاون الأورومتوسطى بإقليم بروفانس ألب كوت دازور، وروجينا فاراج مسئولة البعثات بالإقليم، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

في البداية؛ رحب المحافظ بالحضور، مؤكدًا على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأشار إلى أن المحافظة حريصة على زيادة التعاون بين الجانبين في كافة المجالات.

وأوضح المحافظ، أن اللقاء تناول مناقشة مشروعات التعاون المختلفة التى تخص انخراط الشباب فى سوق العمل، وكذلك موضوعات الثقافة والتراث والبيئة مثل مشروع التعاون بين جامعة إكس مارسيليا وجامعة الإسكندرية، ومشروع تدريب العمالة الفنية فيما يخص الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع توعية الشباب لحماية التراث ومعرفة أهميته، ومشروع إعادة تدوير البلاستيك.

 

 


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