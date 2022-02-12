محافظ الإسكندرية: سوق العامرية الأول من نوعه بالعالم ويعمل بالطاقة الشمسية

إبراهيم حسان

علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على افتتاح أول سوق للجملة في العالم يعمل بالطاقة الشمسية بالمحافظة، قائلا: "السوق يعمل بقدرة 100 كيلو وات بمنطقة العامرية وهو الأول في العالم من نوعه".

أضاف الشريف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، أن كل دول حوض البحر المتوسط تعاني من قلق وخطورة الانبعاثات الحرارية ومخاطر غرق بعض الشواطئ، ومن ثم كان يجب الاهتمام باستخدام الطاقة النظيفة.

وتابع محافظ الإسكندرية: "مصر مضارة بالكامل من التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية، لذلك يجب التكاتف بين كل دول البحر المتوسط لتخفيف أضرار التغيرات المناخية، ومصر من الدول المهتمة بمواجهة التغيرات المناخية ومناقشة آثارها لذلك سوف تعقد مؤتمر COP 27 بنهاية العام في شرم الشيخ".

وأكمل: "كل خلايا الطاقة الشمسية سهلة الفك والتركيب، ويمكن الاستفادة منها في مناطق أخرى بالإسكندرية، ومئات الأعمدة الكهربائية لدينا تعمل بالطاقة الشمسية".