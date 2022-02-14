اليوم السابع
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الإثنين، 14 فبراير 2022 10:22 ص
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 50 ألف إصابة بكورونا لليوم الخامس على التوالى

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:00 ص
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 50 ألف إصابة بكورونا لليوم الخامس على التوالى كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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سجلت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 54 ألفا و619 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أخر 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة.

وأفادت الوكالة في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عبر موقعها الرسمي، أن الوكالة سجلت أيضا 21 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الفترة نفسها، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليون و405 الآف و246 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و102 حالة وفاة.

 


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