فاتورة الكهرباء.. الوزارة تحدد الخط الساخن 121 لاستقبال الشكاوى

كتبت رحمة رمضان

مع اقتراب فصل الصيف تبدأ فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة فى ارتفاع قيمتها نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك، لذلك يجب على كل مواطن التأكد من صحة الفاتورة مع بدء اقتراب الصيف.

1- قراءة خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومقارنتها بقيمة الفاتورة التى تسبقها، فإذا كانت أقل منها بنسبة تطابق معدل الاستهلاك تكون الفاتورة سليمة.

2- عند ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها بالمقارنة بنمط الاستهلاك، يتم تقديم شكوى بعد الحصول على "الكعب".

3- مراجعة خانة القراءة الحالية و السابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارناتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة و سجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

6- توجه لشركة الكهرباء التابع لها و سجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ و سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.