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فاتورة الكهرباء.. الوزارة تحدد الخط الساخن 121 لاستقبال الشكاوى

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:00 ص
فاتورة الكهرباء.. الوزارة تحدد الخط الساخن 121 لاستقبال الشكاوى فواتير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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مع اقتراب فصل الصيف تبدأ فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة فى ارتفاع قيمتها نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك، لذلك يجب على كل مواطن التأكد من صحة الفاتورة مع بدء اقتراب الصيف.
 
1-  قراءة خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومقارنتها بقيمة الفاتورة التى تسبقها، فإذا كانت أقل منها بنسبة تطابق معدل الاستهلاك تكون الفاتورة سليمة.
 
2-  عند ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها بالمقارنة بنمط الاستهلاك، يتم تقديم شكوى بعد الحصول على "الكعب".
 
3-  مراجعة خانة القراءة الحالية و السابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارناتها بالقراءة الموجودة بالعداد.
 
4-  احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.
 
5- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة و سجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.
 
6-  توجه لشركة الكهرباء التابع لها و سجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ و سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

فاتورة الكهرباء

مراجعة فاتورة الكهرباء

وزير الكهرباء

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