اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 01:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء: شكاوى المواطنين من القراءات الخاطئة انتهت

الأحد، 13 فبراير 2022 12:33 م
الكهرباء: شكاوى المواطنين من القراءات الخاطئة انتهت الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شكاوى المواطنين من القراءات الخاطئة أو إصدار فاتورة بناء على متوسط الاستهلاك أصبحت غير  موجودة، كاشفا أنه لا يمكن إصدار فاتورة استهلاك حاليا بناء على المتوسط بناء على تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معدلات الشكاوى من فواتير استهلاك الكهرباء اصبحت ضعيفة جدا إن وجدت، موضحا أن المواطن أصبح لديه وعى كامل بطرق التأكد من صحة الفاتورة ومراجعتها قبل السداد.
 
وقال حمزة، أن الوزارة تسعى للتوسع فى عمليات السداد اللالكترونى خلال الفترة القادمة بعد استجابة العديد من المواطني لسداد فواتير الاستهلاك للأشهر الماضية إلكترونيا للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم الاختلاط، لافتا إلى أن التطبيقات الجديدة ستكون اكثر سهولة ويسر على المواطن.
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزة

فواتير الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكهرباء تطمئن المواطنين على دقة السداد الإلكترونى استعدادا لفواتير الصيف.. المتحدث باسم الوزارة: مؤمن بنسبة 100% ويستحيل الخطأ فيه.. أكثر من 70% من مستخدمى العداد مسبوق الدفع يعتمدون على الشحن الإلكترونى

الأحد، 13 فبراير 2022 08:00 ص

لو جالك الكهرباء 9 جنيهات.. قارن بين قراءتى العداد والفاتورة قبل الدفع

الأحد، 13 فبراير 2022 01:00 ص

"أفريقيا فى القلب" مشروعات الربط الكهربائى مع الدول الأفريقية ضمن استراتيجية الكهرباء لتعزيز التوجه المصرى للقارة الأفريقية.. جارى استكمال المرحلة الثانية للربط مع السودان لتفعيل المشاركة فى سد إنجا 3

السبت، 12 فبراير 2022 07:00 ص

الكهرباء: إصدار قواعد محطات شحن السيارات الكهربائية خلال الشهر الجارى

السبت، 12 فبراير 2022 05:07 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة