اليوم السابع
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الأحد، 13 فبراير 2022 04:40 م
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ضعف المياه عن 4 مراكز بالدقهلية غدا وقطعها عن مركزى طلخا ونبروه الثلاثاء

الأحد، 13 فبراير 2022 04:15 م
ضعف المياه عن 4 مراكز بالدقهلية غدا وقطعها عن مركزى طلخا ونبروه الثلاثاء قطع المياه - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال تطهير مأخذ مياه الشرب القديم بميت فارس، وذلك يومى الإثنين 14/2/2022، 21/2/2022، بداية من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 1 مساء.

الأمر الذى سوف يستدعى تخفيض ضغوط المياه عن المناطق التالية مركز ومدينة بنى عبيد، جزء من مركز المنصورة، جزء من مركز دكرنس ، جزء من مركز تمى الأمديد.

كما أعلنت الشركة عن قيامها بأعمال تطهير للخزانات الأرضية الخاصة بمرفق مياه الشرب بطلخا، وذلك يوم الثلاثاء 15/2/2022، بداية من الساعة 5 صباحًا، وحتى الساعة 8 مساءً.

الأمر الذى سوف يستدعى قطع المياه عن المناطق التالية، مركز ومدينة طلخا بالكامل، نبروه بالكامل (ماعدا قرية بهوت لوجود تغذية من بلقاس).

و طالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال ، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.


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مركز نبروه

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