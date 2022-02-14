زيلينسكى يدعو بايدن لزيارة "كييف" الأيام المقبلة لوقف التصعيد ضد أوكرانيا

وذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية أن زيلينسكي أكد لبايدن خلال اتصال هاتفي أن كييف ومدن أخرى تخضع لحماية موثوقة.. وقال زيلينسكي: إن الجانب الأوكراني يتفهم جميع المخاطر الحالية ومستعد لأية تطورات.

وأضاف: إننا سنوقف أي تصعيد تجاه عاصمة أوكرانيا (كييف) والمدن الأخرى في ولايتنا: خاركيف ولفيف ودنيبرو وأوديسا آمنة وتحت حماية موثوقة.

وأشار زيلينسكي أيضًا إلى الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة والشركاء الآخرون الذين يواصلون تقديم الدعم الفعال لأوكرانيا، قائلا: "نشعر بالدعم ونأمل أن يساعد على منع انتشار الذعر".. موجها الشكر لبايدن على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مشددا على أهمية توفير ضمانات أمنية فعالة للبلاد.

ولفت إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن في أوروبا دون أمن أوكرانيا، وأكد الطرفان وحدة المواقف بشأن أهمية استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية لفتح المجال أمام عملية السلام واستعادة الاستقرار.

وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا تدعم تسوية سلمية للصراع دعما مطلقا، وقال: إن كييف تولي الاهتمام للخطوات التي تم اتخاذها لخفض التصعيد وتحقيق السلام في جميع صيغ المفاوضات الحالية.

وأكد زيلينسكي أهمية جهود الولايات المتحدة في تعزيز الدعم الدولي لأوكرانيا، مشيدا بالتعاون النشط مع الولايات المتحدة في مجال الأمن والدفاع، الأمر الذي يساهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة الأوكرانية، وقال "لسنا أعضاء في الناتو بعد، لذلك فالجيش الأوكراني القوي هو مفتاح أمن دولتنا".

وناقش الزعيمان فرض عقوبات في حال تصعيد روسيا عدوانها، كما ناقش الطرفان قضية زيادة الاستقرار المالي واستقرار الطاقة في أوكرانيا على خلفية التحديات الحالية.