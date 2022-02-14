جامعة المنصورة تنظم منتدى جامعة الطفل 2022

الدقهلية - شريف الديب

تنظم جامعة المنصورة فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لها " منتدى جامعة الطفل 2022 " الذى يقام يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022 بقاعة المؤتمرات، بإدارة الجامعة تحت رعاية كل من الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،وريادة كل من الدكتور أشرف عبدالباسط - رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ،وإشراف كل من الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عمرو أحمد جبر - منسق مشروع جامعة الطفل.

أشار الدكتور أشرف عبد الباسط إلى أن هذا المنتدى يستهدف التعريف بمشروع جامعة الطفل وإعلان انطلاق فعاليات التدريب بالمرحلة الجديدة . وأضاف أنه سيتم خلال المنتدى توفير الفرصة أمام أطفال المشروع للتعبير عن قضاياهم ومشكلاتهم من خلال جلسات حوارية يقدمها الاطفال تستهدف إطلاق قدراتهم الكامنة في رصد وتقييم المشكلات بشكل بحثي وعلمي مع محاولة طرح أنسب الحلول لها وذلك من خلال طرح ثلاث محاور : التعليم عن بعد ، التغذية وصحة الاطفال ، سلوك الاطفال والتنمر.

ونوه بأن منتدى جامعة الطفل يتم تنظيمه في اطار بروتوكول التعاون بين اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة المنصورة والذي يهدف إلى بث روح البحث العلمي وتنمية القدرات الابداعية والابتكارية للاطفال من اجل مستقبل افضل لهم.