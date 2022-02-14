اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 03:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنصورة تنظم منتدى جامعة الطفل 2022

الإثنين، 14 فبراير 2022 03:28 م
جامعة المنصورة تنظم منتدى جامعة الطفل 2022 الدكتور أشرف عبدالباسط - رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم جامعة المنصورة فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لها " منتدى جامعة الطفل 2022 " الذى يقام يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022 بقاعة المؤتمرات، بإدارة الجامعة تحت رعاية كل من الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،وريادة كل من  الدكتور أشرف عبدالباسط - رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ،وإشراف كل من الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عمرو أحمد جبر - منسق مشروع جامعة الطفل.

أشار الدكتور أشرف عبد الباسط إلى أن هذا المنتدى يستهدف التعريف بمشروع جامعة الطفل وإعلان انطلاق فعاليات التدريب بالمرحلة الجديدة . وأضاف أنه سيتم خلال المنتدى توفير الفرصة أمام أطفال المشروع للتعبير عن قضاياهم ومشكلاتهم من خلال جلسات حوارية يقدمها الاطفال تستهدف إطلاق قدراتهم الكامنة في رصد وتقييم المشكلات بشكل بحثي وعلمي مع محاولة طرح أنسب الحلول لها وذلك من خلال طرح ثلاث محاور : التعليم عن بعد ، التغذية وصحة الاطفال ، سلوك الاطفال والتنمر.

ونوه بأن منتدى جامعة الطفل يتم تنظيمه في اطار بروتوكول التعاون بين اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة المنصورة والذي يهدف إلى بث روح البحث العلمي وتنمية القدرات الابداعية والابتكارية للاطفال من اجل مستقبل افضل لهم.

 


الدقهليه

اخبار الجامعات

جامعة المنصورة

منتدي جامعة الطفل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وفد جامعة الأقصر يشارك بملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات بالمنصورة.. صور

الخميس، 10 فبراير 2022 02:47 م

افتتاح الخيمة التراثية لملتقى الصداقة الدولى الأول بجامعة المنصورة.. صور

الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:52 م

جامعة حلوان تشارك بملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات بجامعة المنصورة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:08 ص

باحثة بجامعة المنصورة: نحدد عمر الحفريات من خلال الصخور

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:34 ص

وفد من جامعة الأقصر يشارك بملتقى الصداقة الدولى الأول بجامعة المنصورة

الإثنين، 07 فبراير 2022 04:44 م

افتتاح ملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات بجامعة المنصورة.. لايف

الإثنين، 07 فبراير 2022 03:08 م

وزير التعليم العالى يهنئ جامعة المنصورة بيوبيلها الذهبى و50 عاما من العطاء

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:21 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة