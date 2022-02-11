جامعة طنطا تشارك فى ملتقى الصداقة الدولى الأول بـ"المنصورة".. صور

الغربية عادل ضرة

شاركت جامعة طنطا بوفد طلابي بالملتقى الدولي الأول لشباب الجامعات، والذى نظمته جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

وأكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، حرص الجامعة على تعزيز أواصر الصداقة مع كافة الجامعات المصرية، باعتبار الصداقة دعامة أساسية لتعميق روح التعاون والمشاركة الفعالة بين الشعوب، إلى جانب تحقيق التنوع الثقافي وتبادل الثقافات بين الطلاب المشاركين.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن هذه المشاركة تأتى في إطار احتفال جامعة المنصورة بيوبيلها الذهبى، ومرور 50 عامًا على إنشائها تحت شعار "تاريخ عريق .. ومستقبل واعد".

وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن وفد الجامعة ضم 16 طالبًا وطالبة منهم عدد 8 طلاب وافدين يمثلون جنسيات دول الأردن وفلسطين والسودان والعراق، مؤكدًا أنه تم اختيار الوفد المشارك من طلاب الجامعة المتميزين فى كافة الانشطة الثقافية، مشيدًا كذلك بجهود الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة محمد القصير.

من جانبه أشار الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا إلى مشاركة وفد الجامعة فى جميع فعاليات الملتقى من أنشطة فنية وثقافية ورياضية وأمسيات شعرية، كما التقى الوفد الطلابي بالسفير محمد العرابى وتم التقاط الصور التذكارية.