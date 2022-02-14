تحت شعار "هى..قادة وقيادة" كورال جامعة حلوان فى فوج الفتاة الجامعية بالأقصر

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة عن مشاركة "كورال مصر" جامعة حلوان فى فوج الفتاة الجامعية للجامعات المصرية بالأقصر تحت شعار " هى .. قادة وقيادة " والذي نظمه معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجاءت مشاركة فريق الكورال تحت إشراف الدكتور محسن عيسي القائم بعمل عميد كلية التربية الموسيقية، الدكتورة إبتسام مكرم وكيل الكلية، وتحت رؤية وقيادة الدكتور أحمد عواد قائد كورال جامعة حلوان.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة على دعم الجامعة لهذا الكورال المبدع الذي استطاع أن يخطف أنظار الجميع وخاصة بعد ادائهم المتالق والرائع فى الحفل الذي قدم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وإشادة فخامته لهم، مفيدا أن جامعة حلوان تعمل وفق خطة تستهدف تنمية الطلاب من خلال دعمها الكامل لمختلف الأنشطة واكتشاف المواهب وتنمية مهارات الطلاب بما يساهم في بناء شخصية الطلاب.

وأشاد الدكتور محسن عيسى عميد كلية التربية الموسيقية بأداء طلاب فريق كورال الجامعة فى مشاركتهم فى فوج الفتاة الجامعية حيث كان اداء مميزًا، ومشرفاً، مؤكداً أن الجامعة تعمل على تنمية المواهب الفنية والإبداعية في المجالات المختلفة لطلاب الجامعة وإتاحة الفرصة لإبراز مواهبهم .

وقدم الدكتور أحمد عواد قائد كورال جامعة حلوان، الشكر لقيادة الجامعة على توفير الدعم الكامل للطلاب وفريق الكورال وتشجيعهم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة فى مثل هذه الفعاليات، موضحا إنهم بمجرد علمهم بميعاد الحفلة بدأوا على الفور البروفات والتدريبات، والتي استمرت لساعات طويلة، مشيرا إلي أن كورال الجامعة أبهر الجميع خلال ادائهم فقرات غنائية أثناء زيارة مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال، كما أبدعوا وخطفوا أنظار الجميع أثناء تقديم بعض الأغنيات الوطنية أثناء زيارة الأماكن السياحية بمدينة الأقصر والذي جاء ضمن فعاليات فوج الفتاة الجامعية، كما وجه الشكر لكل طلاب فريق الكورال على مجهودهم وادائهم المشرف فى الحفل الختامى لهذه الفعالية.