مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يواصل تنفيذ خطة تدريب شهر فبراير

كتب ـ محمد صبحى

يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تنفيذ خطته التدريبية لشهر فبراير 202، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتستهدف الخطة التدريبية لشهر فبراير تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل تنفيذ دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان حول إدارة الذات يومي الأحد والاثنين 13 : 14 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

وكان الأسبوع الماضى شهد تنفيذ دورة التفكير الإبداعي وتعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 8 : 9 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

ومن المقرر أن يتم تنظيم دورة مهارات الاتصال في أنماط التعليم المختلفة يومي الاحد والاثنين 20 : 21 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء، وكذلك دورة مشروعات البحوث التنافسية يومي الثلاثاء والأربعاء 22 : 23 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.