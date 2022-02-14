تجارة عين شمس تفوز بالمركز الأول فى المسابقة البحثية للمحللين الماليين

كتب ـ محمود راغب

أعلنت الدكتورة هيام وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف الرسمي لفريق CFA بكلية التجارة جامعة عين شمس ، فوز فريق كلية التجارة بالمركز الأول للعام الرابع فى المسابقة البحثية للمحللين الماليين CFA والتى تعقدها جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA Society) لعام 2022 على مستوى جميع الجامعات المصرية 24 المشاركة فى المسابقة.

واستطاع أعضاء فريق كلية التجارة بجامعة عين شمس بعد إجراء العديد من عمليات التحليل المالى وعمليات التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية وتقييم المخاطر الدولية وأداء الشركة فيما يرتبط بالمسؤولية المجتمعية والأداء البيئى والحوكمة، بهدف تحديد القيمة السوقية العادلة لإحدى الشركات دولية النشاط فى قطاع الخدمات الصحية موضوع المسابقة.

وبهذا الفوز، فإن فريق كلية التجارة بجامعة عين شمس سوف يمثل مصر فى المسابقة الدولية المقرر انعقادها في أبريل القادم.

وتقدمت الدكتورة هيام وهبة بالشكر والتقدير لإدارة جامعة عين شمس ممثلة فى الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة والسادة النواب، والدكتور عبد الفتاح سعود، والدكتور أيمن صالح، والدكتور هشام تمراز وإدارة الكلية، على ما قدموه من دعم وتوفير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية لدعم الفريق المشارك وما قدموه من دعم لمختلف الأنشطة البحثية التى تصقل من مهارات الطلاب لجعلهم اكثر منافسة فى سوق العمل.

كما أوضحت، أن فعاليات الاستعداد للدخول فى المسابقة مرت بالعديد من المراحل بدأت من خلال الإعلان عن المسابقة لطلاب الفرقة الرابعة شعبة اللغة العربية، اللغة الانجليزية، القسم الفرنسي، كذلك طلبة الفرقة الثالثة والرابعة بنظام الساعات المعتمدة بالغتين العربية و الانجليزية،و طلاب الدراسات العليا بالكلية. حيث بدء الاستعداد لاختيار الفريق الذى مثل الجامعة منذ شهر أغسطس 2021.

تلى ذلك فحص طلبات المرشحين ثم عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين، مرورا بالمرحلة الثالثة، وهي عبارة عن امتحان تأهيلي للمتقدمين وعمل مسابقة بحثية داخلية داخل كلية التجارة جامعة عين شمس كمحاكاة للمسابقة الرسمية CFA Research ، وتم اختيار الطلاب الذين تمكنوا من الوصول الى المراحل الأخيرة ليكونوا الفريق الذى مثل الجامعة فى العام الحالى.

وشاركت 24 جامعة مصرية حكومية وخاصة فى العام الحالى وانتهت التصفيات الي وصول 6 جامعات في المرحلة الثانية من المسابقة والتي انعقدت يوم السبت الموافق 12 فبراير 2022 والتى فازت فيها جامعة عين شمس ممثلة فى كلية التجارة بالمركز الأول.

جدير بالذكر، أن جامعة عين شمس ممثلة فى كلية التجارة هي الجامعة المصرية الوحيدة التي فازت بالمركز الأول فى مسابقة CFA أربع مرات ومثلت مصر سابقا في المسابقات الإقليمية لأوروبا والشرق الأوسط والتي أقيمت في لندن، ودبلن، وزيوريخ خلال الأعوام 2013 و 2018 و 2019.