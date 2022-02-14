تايوان تقرر تخفيف قيود فيروس كورونا بدءًا من الشهر المقبل

وذكرت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية عبر موقعها الإلكتروني ، أنه منذ تفشي الوباء خلال العامين الماضيين، نجحت تايوان في المحافظة على انتشار العدوى ليظل إجمالي الحالات المسجلة أقل من 20 ألفا .

وقال رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانج إنه على الرغم من تسجيل حالات إضافية لانتقال العدوي، إلا أن الحكومة تؤكد ثقتها التامة في إجراءات مكافحة الوباء العالمي، وأن الحكومة يجب أن تأخذ في عين اعتبارها التنمية الاقتصادية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية والخروج للعالم.