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بريتش بيتروليوم: الرئيس السيسى قاد مصر لتصبح نموذجا تنمويا ناجحا دوليا

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:22 م
بريتش بيتروليوم: الرئيس السيسى قاد مصر لتصبح نموذجا تنمويا ناجحا دوليا الرئيس عبد الفتاح السيسى في افتتاح معرض مصر الدولي للبترول
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم "بي بي"، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس"، وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. 
 
وأشاد "برنارد" بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للرئيس السيسى، والتي قادت مصر لتصبح نموذجاً تنموياً واقتصادياً ناجحاً على المستويين الإقليمي والدولي، مشيداً بتميز العلاقات بين مصر وبريطانيا في مختلف المجالات، ومؤكدًا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة البريطانية اهتماماً بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي في البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن امتلاك مصر لكافة المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه، بما فيها الموقع الجغرافي المتميز، والاكتشافات في مجالي البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة.

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