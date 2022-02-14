بالأسماء.. قائمة أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

يقدم "اليوم السابع" تفاصيل قائمة أوائل الفصل الدراسى الأول فى الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، انتهاء عمليات التصحيح لأوراق الطلبة والطالبات فى الشهادة الإعدادية، واعتماد النتيجة من قبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بنسبة نجاح 71%، وذلك عقب الانتهاء من مراجعة الدرجات والتقديرات للطلبة تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر خلال الأيام المقبلة.

وشملت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، والذين حصلوا جميعًا على الدرجة النهائية فى التيرم الأول 140 درجة، كل من:- (كيرلس جوزيف ماهر وردى - مينا كندى زكى مدرسة الاقباط الاعدادية بنين - كارين بيتر فاروق ملك - وساندرا سامح منير مدرسة الأقصر الإعدادية بنات - هاجر اسماه عبد الله رسلان، مدرسة الأقصر الاعدادية بنات الجديدة - سارة سهرى رمضان حسن، مدرسة السيدة عائشة الاعدادية بنات - غادة إسماعيل فهمى إسماعيل مدرسة عمر ابن الخطاب الاعدادية بنات - أدهم أحمد عبد الرازق، مدرسة طيبة الجديدة للتعليم الاساسى - ربيكا انطون ناروز صالح - همسة أحمد جادو نبيه - يوسف تامر عبد الحارث، مدرسة ابو بكر الصديق الرسمية لغات - ضحى على عمار ادم، مدرسة العديسات الاعدادية).

كما شملت قائمة أوائل الإعدادية بالأقصر كل من:- (سلمى حسين أحمد جاد الكريم، ومحمد أحمد أمين الطيب، الطود الاعدادية - مريم محمد محمود على، مدرسة ارمنت الحيط الاعدادية بنات - محمد عماد الدين محمد، مدرسة أم المؤمنين الإعدادية المشتركة - عبد الله محمد أحمد ابوالحمد، أرمنت الإعدادية الحديثة - أميرة عبد الموجود الامين، مدرسة الشهيد عثمان مكى الاعدادية - رحمه محمود محمد سيد - محمود حمادة محمود سيد، مدرسة الشيخ رزق الاعدادية - رحاب اسامه محمد صبحى، مدرسة صلاح الدين الاعدادية بنات - منة الله وائل السيد، مدرسة أصفون الاعدادية - مريم محمد ابراهيم أحمد مدرسة المساوية الاعدادية - حبيبة حسين خضرى محمد مدرسة العضايمة للتعليم الاساسى).

ومن جانبه قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة كاملة وأسماء الأوائل عقب اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر خلال الساعات المقبلة، حيث تم العمل فى الكنترول بالمديرية وفقًا للتعليمات والضوابط التى تم اتخاذها للحفاظ على حقوق الطلاب ومراعاة للظروف التى طرأت على العام الدراسى من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، قبل بدء الامتحانات على ضرورة تقليل عدد الطلاب داخل اللجان من (20) إلى (14) طالبًا فى اللجنة الواحدة والتنبيه على الملاحظين والطلاب بارتداء الكمامات، وتنظيم دخول وخروج الطلاب، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وتشكيل غرفة عمليات فرعية لكل إدارة تعليمية، يتم التواصل من خلالها، مع ضرورة عقد اجتماع مع الملاحظين من قبل رئيس اللجنة.

وبدأ أعمال الامتحانات من السبت 29 يناير الجارى وتنتهى 3 فبراير المقبل، وبعدها تم البدء فى التصحيح مباشرة بعد انتهاء الامتحانات، حيث أدى الامتحانات (20672) طالبًا موزعين على (151) لجنة بالإدارات التعليمية على النحو التالي:- (إدارة الأقصر 4083 طالبًا – إدارة البياضية 1153 طالبًا - إدارة الطود 1983 طالبًا - إدارة الزينية 1184 طالبًا - إدارة القرنة 2445 طالبًا - إدارة أرمنت 2784 طالبًا - إدارة إسنا 7040 طالبًا).



قائمة أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة الأقصر