المشرف على "القومي للإعاقة" تهنئ مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الجديد بفوزه فى الانتخابات

كتب محمود راغب

هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، الدكتور حسام الدين مصطفى، على فوزه بمقعد الرئاسة في انتخابات اللجنة البارالمبية، كما قدمت التهنئة لكل مجلس إدارة اللجنة الفائزين في الانتخابات التي أقيمت منذ ساعات.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن الجميع تابع المنافسة الشريفة التي شهدتها انتخابات اللجنة البارالمبية، والتي حرص كل المشاركين فيها على تقديم برامج انتخابية وأفكار ورؤى دامجة وداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ممارستهم للألعاب البارالمبية المختلفة .

وثمنت المشرف العام على المجلس الدور الذي قامت به الدكتورة حياة خطاب، خلال رئاستها اللجنة ومجلس الإدارة في الدورة السابقة، وتحقيقها لعدد من النتائج المشرفة خلال البطولات التي شاركت فيها الاتحادات واللجان البارالمبية.

وتمنت الدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التوفيق لمجلس الإدارة الجديد للجنة البارالمبية في مشواره القادم، خاصة وأنه سيقود أعمال اللجنة البارالمبية حتى نهاية الدورة الأولمبية الحالية والتي تنتهي بعد أولمبياد باريس 2024.