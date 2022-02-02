اليوم السابع
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"القومى للإعاقة" يثمن جهود "الأزهر الشريف" لإتاحة المصحف الكريم بطريقة برايل

الأربعاء، 02 فبراير 2022 05:48 م
"القومى للإعاقة" يثمن جهود "الأزهر الشريف" لإتاحة المصحف الكريم بطريقة برايل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة
كتب: محمود راغب

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ثمن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جهود الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، التي تمثلت في عرض نسخة تجريبية من مصحف الأزهر الشريف بطريقة "برايل" المعروضة جناح الأزهر، والذي يأتي تتويجًا لطريقة برايل الذي يحتفي بها العالم في الرابع من يناير من كل عام.

وتوجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالشكر للأزهر الشريف على إتاحته للمصحف الشريف بطريقة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، من أجل تيسير قراءة وحفظ القرآن الكريم لفئة الإعاقة البصرية التي تمثل 5% من المجتمع المصري طبقاً لتعداد السكان في عام 2015، لافته إلى أن تبني الأزهر الشريف لهذا المشروع يُعد خطوة جادة من مؤسسة عريقة تؤمن بالدور الفعال لهذه الفئة في المجتمع المصري، وامتدادًا لرسالتها في نشر القرآن الكريم وعلومه لكافة أفراد المجتمع بشكل يحقق التوازن المجتمعي في عملية التثقيف الديني .

ودعت "المشرف العام" في بيان صحفي صادر عن المجلس، جميع جهات الدولة المختصة بالتثقيف أن تحذو حذو الأزهر الشريف من خلال إتاحة المطبوعات الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، الأمر الذي يسهم في رفع الوعي لديهم، لاسيما عملية التثقيف الديني لمحاربة الأفكار المتطرفة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد .

الجدير بالذكر أن الأزهر الشريف قام بطبع نسخة تجريبية من مصحف الأزهر الشريف بطريقة «برايل» بمجمع مطابعه، وانفردت النسخة التجريبية من المصحف بإضافة رسم القرآن بجوار طريقة «البرايل» لتحقيق الدمج المجتمعي والثقافي بين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وغيرهم من أفراد المجتمع في حفظ وقراءة القرآن الكريم .


القومى للاعاقه

المجلس القومى للاعاقه

الأزهر الشريف

برايل

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