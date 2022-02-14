الفنان فاروق فلوكس يكشف أسرارا وذكريات عن نشأته وسبب تسميته بـ"فلوكس"

كشف الفنان القدير فاروق فلوكس، أن لقب "فلوكس" الذى اشتهر به ليس حقيقياً كلقب عائلة، وأن اسمه الحقيقى هو فاروق توفيق صالح مبارك، ونشأته الأولى كانت ما بين مركزى مغاغة وبنى مزار بمحافظة المنيا.

وأضاف فى لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أنه فى فترة الجامعة قديماً كانت تقام معسكرات للطلاب صيفية من كليات مختلفة لمرسى مطروح وكانت تقام عبر تدشين خيام، موضحا أن أحد زملائه فى المعسكر من كلية دار العلوم والذى بدى ملامحه وزيه غريبة بعض الشيء حيث كان يرتدى قبعة طول الوقت وسروال وقبقاب حيث مازحته طوال الوقت كنت بقوله : يا أقرع مما تسبب فى ضيقه، حيث قام بالجرى ورائى وقال لى يا "فلوكس".

وتابع : قلت له عيب وأصر على اللقب لما غضبت منه ينادينى به وأقيمت جلسة صلح فى المساء بيننا وحولت اللقب وقتها لجلسة فنية على البحر، وعملت جلسات اسمها الشيخ "فلوكس" والعساكر وأعضاء النادى الأهلى وموظفين شركة النصر كانوا بيمروا على الشاطئ أثناء عقد هذا النشاط وعجبتهم فأطلق عليا لقب "فلوكس" وماعدش "الشيخ فلوكس".

وقال : قلت خلاص زى بعضه فلوكس فلوكس وعندما انتشر إسمى وكان زميلى وقتها توحيد رامى نجل الكبير أحمد رامى وكنت بتصل بيه مرة أسأل عليه فرد عليا أحمد رامى وسألته عن إبنه قلى مش موجود أققله مين لما يرجع قلتله قله فاروق فلوكس.. قلى إنت فاروق باللام ولا بالدال ؟! فلم أعرف الإجابة وقلت له مش عارف فرد وقال لي: فدوكس أحد أسماء الأسد أما فلوكس فهو نبات فى النيل، وماقدرتش أنسى الاسم ده من وقتها.

وقال الفنان القدير فاروق فلوكس، أن رحلته فى المجال الفنى بدأت منذ أن كان طالباً فى كلية الهندسة وأنه بعد تخرجه من الهندسة انتسب لكلية الحقوق وعقبت الحديدى قائلة : برضه ؟! ليرد : مجنون كنت مجنون بقى.

وأضاف خلال لقاء فى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: كنت قد تقدمت للالتحاق بالمعهد العالى للسينما وخضت الامتحانات ونجحت وحصلت على المركز الأول حينها لكن المسؤول حينها عن المعهد كان حسن فهمى وهو أستاذى إلى أخدت البكالريوس فى الهندسة على إيديه فى قسم ميكانيكا الإنتاج.

وأوضح أنه فى هذا الوقت كانت يتطلب من المتقدمين إمضاء إقرار يفيد بأن الموظفين سيلتزمون بمواعيد المعهد وعندما قرأ حسن فهمى الاقرار قالى لى : مش هقبلك لأنك مكلف مقدرش أقبلك وقلتله هاجى والتزم لكنه لم يقبلنى مما إضطرنى للانتساب لكلية الحقوق.