العثور على دولفين وسلحفاة نافقتين بشواطئ الغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، عثور العاملين فى حماية البيئة البحرية بشاطئ الهلال بالغردقة على سلحفاة بحرية نافقة، ودولفين نافق من النوع المهدد بالانقراض، وتم إخطار الجمعية لمعاينتها وبيان سبب نفوقها من جانب خبراء معهد علوم البحار.

وأكدت الجمعية فى بيان لها أن من المعاينة الظاهرية للسلحفاة انها انثى نافقة كما تبين أن الدولفين نافق ذكر بالغ من نوعية الأنف الزجاجى المنتشر بالغردقة. وحذر العاملون بالأنشطة البحرية والغطاسون وجمعيات المحافظة على بيئة البحر الأحمر من استمرار الأنشطة والممارسات والانتهاكات البيئية المخالفة داخل مناطق المحميات الطبيعية.

من جانب آخر كان قد رصد العاملون فى النشاط البحرى بمدينة الغردقة، الأسبوع الماضى، ظهور سرب من الدلافين النادرة من نوع القاتل الكاذب نادر الظهور، وذلك خلال رحلة بحرية بشواطئ جنوب الغردقة.

وأكد الكابتن أحمد بيجو مدير مركز غطس بالغردقة، أن أثناء رحلة بحرية اليوم تم رصد دلافين أشكالها غريبة وأحجامها كبيرة، وتبين أنها بعد ذلك من نوع القاتل الكاذب، وظهرت فى مجموعة قرابة 7 دلافين. كان كشف خبراء الحياة البحرية فى البحر الأحمر، أن ظهور تلك الكائنات التى تظهر قليلا يؤكد شعورها بالأمان وتواجد غذائها فى تلك المنطقة، مما يؤكد أن هناك تنوعا بيولوجيا مميزا فى البحر الأحمر بظهور تلك الكائنات مثل الدولفين القاتل الكاذب.