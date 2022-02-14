اليوم السابع
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الرئيس السيسي: "مش معقول أفريقيا تدفع آثار التواجد الاستعمارى واستغلال مواردها"

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:00 ص
الرئيس السيسي: "مش معقول أفريقيا تدفع آثار التواجد الاستعمارى واستغلال مواردها" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالحضور والمشاركين فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول، قائلا: "اسمح لى أرحب بالحضور الموجود هنا.. السادة الوزراء والشركات والشركاء الموجودين معانا.. وأشكرهم على التواجد.. ونقدر من خلال تواجدهم نقدر نعمل دفعة قوية فى الموضوعات التى يتم تناولها". 

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول 2022 قائلا: "الموضوع الخاص بالطاقة مهم أوى وجزء من القضية التى تمر بها القارة.. أفريقيا لأسباب تاريخية دائما متأخرة واحنا جزء منها.. الثمن ده مش ممكن كدول أفريقية ندفعه.. مش معقول تدفع الآثار الناجمة على الفترة اللى تواجد استعمارى واستغلال مواردها فى القارة لسنوات طويلة جدا.. القارة بقت بمنتهى التواضع.. أقل قارات العالم تقدما.. وأكثر قارات العالم يمكن فى محدودية الدخل.. حجم الفقر والتخلف والجهل ضخم جدا".


الرئيس السيسي

الرئيس السيسى

مؤتمر مصر الدولى للبترول

معرض مصر الدولى للبترول

إيجبس 2022

مؤتمر إيجبس 2022

معرض إيجبس 2022

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