البيت الأبيض: محادثات هاتفية اليوم بين الرئيس بايدن ورئيس وزراء بريطانيا

كتب أحمد عرفة

قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن محادثات هاتفية اليوم بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: انضمامنا لحلف شمال الأطلسي سيضمن أمننا ، فيما كشفت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروسأن أحدث المعلومات ترجح أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت، داعية السلطات الروسية إلى "خفض التصعيد"، موضحة أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على منح الأولوية لأمن وسلامة الرعايا البريطانيين في أوكرانيا.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين ، تمسك كييف بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرة إلى أن عضوية أوكرانيا في الحلف هي هدف منصوص عليه في دستور البلاد.

وكتب المتحدث باسم الوزارة أوليه نيكولينكو - في منشور عبر "فيسبوك"؛ تعقيبًا على تصريحات سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة بشأن إمكانية تخلي كييف عن عضوية الناتو من أجل السلام -: "كلمات سفير أوكرانيا في المملكة المتحدة، فاديم بريستايكو، عن أن أوكرانيا على استعداد للتفكير في التخلي عن عضوية الناتو من أجل منع الحرب مع روسيا، أٌخرجت عن سياقها".