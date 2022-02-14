الأوقاف تهدى جامعة أسيوط عددا من الكتب الفكرية والدينية

أسيوط -هيثم البدري

استقبل الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، الشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية، وذلك لتقديم مجموعة من الكتب مهداة من وزارة الأوقاف، كذلك إلى الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والسادة النواب لمختلف القطاعات، وكذلك عدد 200 كتاب مقدمين للطلاب المتميزين من أبناء الجامعة.

وصرح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة، بأن كتب الوزارة المهداة إلى الجامعة تأتى فى إطار علاقات التعاون القائم بين الجامعة والهيئات الدينية فى مصر من أجل تعزيز جهود الجامعة، وأنشطتها المختلفة فى مجال بناء وعى الطلاب فكرياً وثقافياً، مشيراً إلى أهمية الكتب المقدمة للجامعة والتي تتنوع مجالاتها ما بين عدة موضوعات منها مكارم الأخلاق ، وقضايا الدين والحياة ومقاصد الشرع وقضايا العصر، وحماية الكنائس فى الإسلام، وحق الوطن ونساء على عرش مصر، وحوار الأديان والثقافات ومهارات التواصل فى السنة النبوية وغيرها من الموضوعات الدينية والفكرية الهامة.