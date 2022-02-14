جامعة أسيوط تشهد اليوم انطلاق المؤتمر الرابع لكليات التمريض بالجامعات المصرية

أسيوط - هيثم البدرى

أعلنت الدكتورة سماح عبد الله عميد كلية التمريض، أن جامعة أسيوط تشهد اليوم الاثنين انطلاق أعمال وقائع المؤتمر الرابع لكليات التمريض بالجامعات المصرية والذى تنظمه الكلية وذلك تحت عنوان " نحو التميز الطلابى " والذى من المقرر أن يشهد حضور الدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع كليات التمريض على مستوى الجمهورية ونحو 17 عميدا من عمداء كليات التمريض من مختلف الجامعات وذلك بالقاعة الثمانية بالمبنى الإدارى بالجامعة والذى يمتد خلال الفترة من 14 وحتى 15 من فبراية الجارى.

وفى سياق متصل فقد أوضحت الدكتورة انتصار محمد يونس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر أن فعاليات المؤتمر تتضمن عدداً من المحاور الهامة والتى تشمل جودة التعليم ورؤية مصر 2030، الابتكار والذكاء الاصطناعى، فرص وتحديات التحول الرقمى، التعليم الالكترونى.

كما أضافت أن فعاليات المؤتمر تتضمن مجموعة من العروض التقديمية والأنشطة الترويحية ومسابقة دورى المعلومات وذلك بمشاركة طلاب كليات التمريض على مستوى الجامعات المصرية.