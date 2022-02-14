افتتاح بطولة الجمهورية "حياة كريمة" لمدارس التربية الرياضية ببورسعيد.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الأثنين، من افتتاح بطولة الجمهورية للمدارس الرياضية تحت عنوان "حياة كريمة تنمية المشروعات الصغيرة - رياضة وريادة"، وبحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، بطولة الجمهورية لمدارس التربية الرياضية بالصالة المغطاة في المدينة الرياضية، بحضور النائب الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد المحافظ احتفالية افتتاح البطولة التي تضمنت عرض فيديو لما شهدته بورسعيد من إنجازات، وفيديو عن البطولات والمشاركين به، ثم طابور عرض الفرق المشاركة، حيث حمل المشاركون أعلام مصر،. صور رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

يشارك في البطولة حوالي 700 لاعب ولاعبة يمثلون 15 مدرسة للبنين و9 مدارس للبنات، ويتنافسون في عدد من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.