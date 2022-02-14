اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 11:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح بطولة الجمهورية "حياة كريمة" لمدارس التربية الرياضية ببورسعيد.. لايف وصور

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:53 م
افتتاح بطولة الجمهورية "حياة كريمة" لمدارس التربية الرياضية ببورسعيد.. لايف وصور افتتاح بطولة الجمهورية "حياة كريمة" لمدارس التربية الرياضية ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الأثنين، من افتتاح بطولة الجمهورية للمدارس الرياضية تحت عنوان "حياة كريمة تنمية المشروعات الصغيرة - رياضة وريادة"، وبحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية. 
 
افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، بطولة الجمهورية لمدارس التربية الرياضية بالصالة المغطاة في المدينة الرياضية، بحضور النائب الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
وشهد المحافظ احتفالية افتتاح البطولة التي تضمنت عرض فيديو لما شهدته بورسعيد من إنجازات، وفيديو عن البطولات والمشاركين به، ثم طابور عرض الفرق المشاركة، حيث حمل المشاركون أعلام مصر،. صور رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.
 
يشارك في البطولة حوالي 700 لاعب ولاعبة يمثلون 15 مدرسة للبنين و9 مدارس للبنات، ويتنافسون في عدد من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.
 
 
المحافظ-ووكيل-وزارة-التربية-والتعليم-والنائب-عاطف
المحافظ-ووكيل-وزارة-التربية-والتعليم-والنائب-عاطف

جانب-من-الافتتاح-للبطولة
جانب-من-الافتتاح-للبطولة

جانب-من-الحضور-بافتتاح-البطولة
جانب-من-الحضور-بافتتاح-البطولة

جانب-من-طابور-العرض
جانب-من-طابور-العرض

طابور-العرض
طابور-العرض

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

بطولة الجمهورية للمدارس الرياضية

حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة