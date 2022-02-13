اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 12:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: إزالة 1075 حالة تعدٍ على النيل بمساحة أكثر من 122 ألف متر مربع

الأحد، 13 فبراير 2022 11:06 ص
محافظ سوهاج: إزالة 1075 حالة تعدٍ على النيل بمساحة أكثر من 122 ألف متر مربع ازالات الري بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 1075 حالة تعدى على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 122 ألف و396 متر مربع على مستوى المحافظة حتى الآن، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب .

ومن جانبه أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ " 627 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 34798 متر مربع، وعدد 103 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 12715 متر مربع، وعدد 345 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 74883 متر مربع.

ازالات الري بسوهاج (1)
ازالات الري بسوهاج (1)

 

ازالات الري بسوهاج (2)
ازالات الري بسوهاج (2)

 

ازالات الري بسوهاج (3)
ازالات الري بسوهاج (3)

 

ازالات الري بسوهاج (4)
ازالات الري بسوهاج (4)

 

ازالات الري بسوهاج (5)
ازالات الري بسوهاج (5)

 

ازالات الري بسوهاج (6)
ازالات الري بسوهاج (6)

 

ازالات الري بسوهاج (7)
ازالات الري بسوهاج (7)

 

ازالات الري بسوهاج (8)
ازالات الري بسوهاج (8)

 

ازالات الري بسوهاج (9)
ازالات الري بسوهاج (9)

 

ازالات الري بسوهاج (10)
ازالات الري بسوهاج (10)

 

ازالات الري بسوهاج (11)
ازالات الري بسوهاج (11)

 

ازالات الري بسوهاج (12)
ازالات الري بسوهاج (12)

 

ازالات الري بسوهاج (13)
ازالات الري بسوهاج (13)

 

ازالات الري بسوهاج (14)
ازالات الري بسوهاج (14)

 

ازالات الري بسوهاج (15)
ازالات الري بسوهاج (15)

 

ازالات الري بسوهاج (16)
ازالات الري بسوهاج (16)

 

ازالات الري بسوهاج (17)
ازالات الري بسوهاج (17)

 

ازالات الري بسوهاج (18)
ازالات الري بسوهاج (18)

 

ازالات الري بسوهاج (19)
ازالات الري بسوهاج (19)

 

ازالات الري بسوهاج (20)
ازالات الري بسوهاج (20)

 

ازالات الري بسوهاج (21)
ازالات الري بسوهاج (21)

 

 

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

أملاك الرى

أملاك سوهاج

المجار المائية

تعديات على الاراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة