اليوم السابع
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نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ .. المدارس توزعها على الطلاب

الأحد، 13 فبراير 2022 11:25 ص
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ .. المدارس توزعها على الطلاب محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تسلمت مدارس التربية والتعليم بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية، لإطلاع الطلاب عليها وأولياء أمورهم، بعد أن تسلمتها الإدارات التعليمية، أمس السبت، من كنترول الشهادة الإعدادية بقطاعاته الثلاثة" كفر الشيخ، الحامول، دسوق"، وتسلمها مندوبي المدارس، واستقبلت المدارس الطلاب وأولياء أمورهم، للتعرف على نتائج الطلاب، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تسلمت المدارس نتيجة الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، بعد أن تسلمتها الإدارات التعليمية أمس، ووجه باستقبال الطلاب لتسليمهم النتائج، على أن يتم تسليم واطلاع الطالب على نتيجته شخصيا أو أحد أولياء أموره فقط.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،اعتمد أمس، نتيجة  الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة  82.79%، مهنئا الطلاب الناجحين، متمنياً لهم دوام التوفيوالتقدم، مشيراً إلى أن طلاب مدارس كفر الشيخ حققوا العديد من المراكز على مستوى العالم في الابتكارات، كما حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، مؤكداً ان الفترة الماضية شهدت افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 60 ألفًا و 795 طالب، تغيب منهم 212 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و 574 طالبًا، ونجح منهم 50 ألفًا و152طالبًا، بنسبة 82.79.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

وأضاف محمد عبدالله وكيل الوزارة، أن المديرية استعدت للفصل الدراسي الثاني، مقدما التهنئة للطلاب والشكر للمعلمين على مابذلوه من جهود خلال فترة الإمتحانات.

 
 
الاعدادية المهنية
الاعدادية المهنية

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الاعدادية
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الاعدادية

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الاعدادية العامة
نتيجة الاعدادية العامة

 


نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية

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