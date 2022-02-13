نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022.. نتيجة جنوب سيناء بالأرقام

جنوب سيناء - ياسر عامر

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء بعد إعتمادها من اللواء خالد فودة المحافظ، اليم الأحد، حيث بلغت نسبة النجاح 78.4%، وتستعد المدارس لتسلم نتيجة الشهادة الإعدادية يوم غداً الإثنين، وذلك لإعلان كشوف نتائج الطلبة وتوفيرها بالكامل لهم.

وجاءت نتائج الإدارات التعليمية فى جنوب سيناء بالشهادة الإعدادية كما يلي:- (طور سيناء 100% - رأس سدر 100%)، أما بالنسبة لمادة اللغة العربية فقد بلغت نسبة النجاح 75.89%، وفى مادة اللغة الإنجليزية 77.81%، وفى مادة الدراسات 74.95%، وفى مادة الرياضيات 77.92%، وفى مادة العلوم 85.49%، وفى التربية الدينية 91.90%، وفى مادة الحاسب الآلى 98.07%، وفى مادة التربية الفنية 99.13%، وجاء الإجمالى فى كافة المواد بنسبة 78.4%.

وكان قد اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/ 2022 الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 78.4 % ، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة الشهادة للصف الثاني تلمذة صناعية بنسبة نجاح 100 %، وهنأ محافظ جنوب سيناء الطلاب والطالبات متمنيًا لهم دوام التوفيق، وتحقيق تفوق في نهاية العام الدراسي. .

ومن جانبه، أثنى وكيل الوزارة على دعم محافظ جنوب سيناء للعملية التعليمية بمدن المحافظة ووديانها، وأكد على أنه قبل بدء الإمتحانات تم التشديد على ضرورة تقليل عدد الطلاب داخل اللجان في اللجنة الواحدة والتنبيه علي الملاحظين والطلاب بارتداء الكمامات، وتنظيم دخول وخروج الطلاب، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وتشكيل غرفة عمليات فرعية لكل إدارة تعليمية، يتم التواصل من خلالها، مع ضرورة عقد اجتماع مع الملاحظين من قبل رئيس اللجنة.