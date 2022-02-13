نائب وزيرة التخطيط: الأسبوع العربى للتنمية المستدامة يستهدف تخفيف آثار كورونا

إبراهيم حسان

قال أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط، إن فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، تستهدف تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا، لاسيما وأن كورونا أثر بشكل سلبى على جميع الدول دون استثناء.

وأوضح نائب وزيرة التخطيط، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن إطلاق النسخة الرابعة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تستهدف معرفة الوضع بالنسبة لتحقيق الأهداف التنموية 2030، متابعا: "الموضوع الخاص بتمويل التنمية المستدامة والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات من المواضيع الهامة لاسيما أثناء جائحة كورونا".

وأوضح نائب وزيرة التخطيط، أن جائحة كورونا أثرت بشكل سلبى على جميع الدول فى كل المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بالبطالة ومستويات الفقر وعدم المساواة، إلى جانب الأضرار الصحية خلال فترة الجائحة.

وتابع: "مصر رصدت فى تقرير تطوعى تم تقديمه للأمم المتحدة فى 2018 ما تم إنجازه فى مصر وعرضت التحديات ولعل أهم التحديات هى مشكلة التمويل، وكيفية تحقيق الأجندة الأممية الطموحة مع التمويل"، مشيرا إلى أن الدول النامية والناشئة تواجه مشكلة بالتمويل وهذه المشكلة زادت حدتها مع جائحة كورونا، قائلا: "مصر كانت من الدول الأسعد حظا فى هذا الأمر".