اليوم السابع
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نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال توسعة شارع حسين كامل بمصر الجديدة

الأحد، 13 فبراير 2022 11:44 ص
نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال توسعة شارع حسين كامل بمصر الجديدة نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الشارع
كتب ــ سيد الخلفاوى

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تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال توسعة شارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة وصرف التعويضات للسكان وتبلغ التعويضات 187 مليون جنيه، وجارى صرف التعويضات واستكمال الإزالة، وتم الانتهاء من إزالة 3 عقارات بحضور المهندس حسن صفوت رئيس الحي، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .
 
وأكد نائب محافظ القاهرة، أنه تم التوسعة فى المناطق التى بها منشآت حكومية مثل شركة المياه، مشيرا إلى أن قيمة تعويضات السكان بمسار توسعة شارع حسين كامل بألماظة بلغ 187 مليون جنيه، وأنه يتم تعويض السكان بالقيمة السعرية للمنطقة وفقا لخبراء التقييم، وذلك لصرف التعويض العادل والمناسب، مع إمكانية الحصول على وحدة سكنية بديلة إذا رغب السكان بمشروع جاردينيا.
 
وأوضح "صابر"، أن قيمة التعويض عن المتر السكنى بلغت 8 آلاف جنيه وللمتر التجارى 16 ألف جنيه، وذلك حسب ما حدده المقيم العقارى، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء وقت كافى للسكان للإخلاء عقب استلام التعويضات المالية، و أنه يتم توسعة الشارع كامتداد لطريق السويس، وخدمة مدخل منطقة مصر الجديدة للقادم من طريق السويس .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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الماظة

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