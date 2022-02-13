من هنا مرت العائلة المقدسة.. تفاصيل أعمال تطوير المسار بجبل الطير بسمالوط

المنيا -حسن عبد الغفار

ينشر اليوم السابع، عددًا من الأعمال التى تم الانتهاء منها فى تطوير مسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، لتكون جاهزة لاستقبال الوفود من مختلف أنحاء العالم فور الانتهاء منها.

تعرف على أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة فى 10 معلومات:

1-الانتهاء من تطوير المدخل الرئيسي لمنطقة كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير

2-تطوير الاستراحة لتكون جاهزة لاستقبال الزائرين

3- الانتهاء من تطوير الطريق السياحي

4- الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية

5- الانتهاء من تمهيد الطريق المؤدى للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير

6- جارى العمل فى تطوير المجمع الأمني بجبل الطير والذي سيتم افتتاحه قريبا

7-تطوير مسار العائلة المقدسة أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية

8-يحقق انتعاشة سياحية من خلال رحلات الحج

9- توفير فرص عمل لأبناء محافظة المنيا

10-دير جبل الطير بسمالوط يضم كنيسة السيدة العذراء مريم إحدى الكنائس الأثرية

مسار العائلة المقدسة

مسار العائلة المقدسة

مسار العائلة المقدسة

مسار العائلة المقدسة