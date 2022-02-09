محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، اللمسات النهائية لأعمال التطوير الشاملة لمسار العائلة المقدسة، فى منطقة "دير جبل الطير" بسمالوط، وذلك تمهيدا للافتتاح الرسمى للمسار.

رافق المحافظ، خلال الجولة، العميد أنور عدلي، مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، العميد أحمد عاصم ممثل الهيئة الهندسية، وعدد من القيادات الأمنية، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

أكد المحافظ، أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذى يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التى حققتها مصر على الصعيد الثقافى والحضاري.

وأضاف المحافظ، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يتابع باستمرار الموقف العام لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات، ومنها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط، لوضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

تفقد المحافظ خلال جولته كافة الاعمال التى تم الانتهاء من تنفيذها بالمدخل الرئيسى للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية، وتمهيد الطريق المؤدى للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير، كما تفقد المحافظ المجمع الأمنى بجبل الطير والذى سيتم افتتاحه قريبا.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ أعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير فى أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر فى المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.

ويقع دير جبل الطير أمام مركز سمالوط فى شرق النيل، ويضم كنيسة السيدة العذراء مريم، وهى إحدى الكنائس الأثرية فى المنطقة التى أقامت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى أرض مصر.

