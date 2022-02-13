محافظ كفر الشيخ: رفع 2030 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 2030 طن بـ 14 مركزا ومدينة، منها بـ "كفر الشيخ 360 طنا، وببرج البرلس 45 طنا، وبسيدي سالم 140طنا، وبسيدي غازي 35 طنا، و ببلطيم 103أطنان، وبالرياض 105 أطنان، و بالحامول 153 طنا، وبمصيف بلطيم 32 طنا، وبقلين 110 أطنان، وببيلا 163 طنا، وبدسوق 240 طنا، وبفوه 192 طنا، وبمطوبس 151 طنا، وبمسير 23 طنا "، بإجمالي 2030 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



رفع المخلفات من مدن كفر الشيخ



رفع المخلفات



رقع المخلفات بقرى كفر الشيخ



جانب من رفع المخلفات