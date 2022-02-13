محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

بنى سويف هانى فتحى

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، صباح اليوم، نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة بنجاح 73.91 % لطلبة النظامى و51.39% للمنازل.

نتيجه الشهاده الاعداديه

وتقدم للامتحان 61 ألف 536 للنظامى حضر منهم 61ألف و 91 طالباً للنظامى ، وتقدم لامتحان المنازل 962 حضر منهم 899 طالباً ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية 74.12% ، فى حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 72.72% ، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 100% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

وتقدم محافظ بنى سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق فى السنوات المقبلة، وفى الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدى الحقيقى الذى ينبغى أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم فى مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

نتيجه الشهاده الاعداديه

من جانبه أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن إدارة تعليم بنى سويف جاءت فى المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 88.19% ، ثم إدارة ببا فى المركز الثانى بنسبة 83.77% ، وإدارة ناصر فى المركز الثالث بنسبة 77.75% ، والواسطى فى المركز الرابع بنسبة نجاح 65.97% ، تلتها إدارة تعليم إهناسيا بنسبة 65.34% ، فإدارة سمسطا بنسبة 62.11% ، وإدارة تعليم الفشن فى المركز السابع بنسبة 60.61%