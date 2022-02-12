اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 07:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يكرم وكيل أول التعليم لبلوغه السن القانونى للمعاش.. صور

السبت، 12 فبراير 2022 06:06 م
محافظ الشرقية يكرم وكيل أول التعليم لبلوغه السن القانونى للمعاش.. صور محافظ الشرقية يشهد احتفالية التكريم
الشرقية – إيمان مهنى – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، احتفالية تكريم الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، لبلوغة السن القانوني للمعاش، والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية.

وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ محسن لطفي نقيب المعلمين والأستاذ عبد العزيز مرشد رئيس مجلس الأباء والامناء والمعلمين بالمحافظة والأستاذ محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم وعدد من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء  وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري و وكيلي الإدارات التعليمية والمعلمين ، وذلك بمقر النقابة الفرعية لمعلمي الشرقية.

وألقى محافظ الشرقية كلمة أشاد فيها باللفته الطيبة التي تقدمها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية لتكريم من أعطى وأخلص وضرب أروع الأمثلة في الجد والإجتهاد والعمل الدؤوب طوال فترة عمله داخل قطاع التعليم بالمحافظة ، ومساهمته البناءه في تحسين مستوي التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب من خلال متابعته المستمرة للعملية التعلمية داخل ديوان المديرية والإدارات التعلمية والمدارس ، مؤكداً أن مشاركته اليوم تأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم في خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة.

أثنى محافظ الشرقية على مجهودات مديرية التربية والتعليم في تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة  لتوصيل المعلومة للطالب وتفعيل منصات التعليم المختلفة ومنها بنك المعرفة المصري والذي يقدم المعلومة بشكل مبسط مدعم بفيديوهات تشرح الدرس وتعظيم الإستفادة منه لمواكبة تطورات العصر الحديث والإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تلميذ لدية القدرة علي الإبداع والإبتكار.

ومن جانبه قدم وكيل أول وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ الشرقية على تلبية الدعوة وحضوره إحتفالية المديرية بتكريمه بعد فترة عمل ومسيرة عطاء إستمرت لسنوات طويلة داخل دواوين مديريات التربية والتعليم لتمثل رساله لكل من يؤدي واجبه على الوجه الاكمل أنه سيظل في ذاكرة المؤسسة التي عمل بها ولن تنساه طالما أدي واجبه بإخلاص.

بينما أعرب كلا من رئيس مجلس الأباء والأمناء والمعلمين، ونقيب المعلمين عن سعادتهما بتواجد محافظ الشرقية بين المعلمين اليوم وتكريمه لوكيل وزارة التربية والتعليم ووكلاء أول الوزارة السابقين بعد رحلة عمل طويلة داخل ديوان المديرية والمشاركة في تطوير العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة.

قدم محافظ الشرقية شعار المحافظة  لوكيل أول وزارة التربية والتعليم لبلوغه السن القانوني للمعاش ،  كما شارك المحافظ مديرية التربية والتعليم  في تكريم وكلاء أول الوزارة السابقين بمنحهم دروع تذكارية ، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.

وفي نهاية الإحتفالية أهدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم نسخة من كتاب الله لمحافظ الشرقية تقديراً لدورة في الإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين في كاف القطاعات الخدمية والتنموية وتحقيق حياه أفضل ودعمه الدائم والمستمر لتطوير منظومة التعليم على أرض المحافظة.

محافظ الشرقية يشهد إحتفالية تكريم وكيل أول وزارة التربية والتعليم (1)
محافظ الشرقية يشهد إحتفالية تكريم وكيل أول وزارة التربية والتعليم (1)

 

محافظ الشرقية يشهد إحتفالية تكريم وكيل أول وزارة التربية والتعليم (2)
محافظ الشرقية يشهد إحتفالية تكريم وكيل أول وزارة التربية والتعليم (2)

 

محافظ الشرقية يشهد إحتفالية تكريم وكيل أول وزارة التربية والتعليم (3)
محافظ الشرقية يشهد إحتفالية تكريم وكيل أول وزارة التربية والتعليم (3)

 

محافظ الشرقية يشهد إحتفالية تكريم وكيل أول وزارة التربية والتعليم (4)
محافظ الشرقية يشهد إحتفالية تكريم وكيل أول وزارة التربية والتعليم (4)

 


الشرقية

اخبار اليوم

تكريم وكيل تعليم الشرقية

اخبار الشرقية

تعليم الشرقية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ الأقصر يشهد لقاءً تعريفيا لبرنامج دعم مشروعات النمو الأخضر

السبت، 12 فبراير 2022 04:46 م

24 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

السبت، 12 فبراير 2022 04:38 م

مصدر: الزراعات الجديدة للأقطان قصيرة التيلة ستكون شرق العوينات على 5 آلاف فدان

السبت، 12 فبراير 2022 04:37 م

حياة كريمة بالأقصر.. منتدى شعبى للتوعية والتثقيف المالى بقرى أرمنت.. صور

السبت، 12 فبراير 2022 04:30 م

انطلاق ثاني أفواج قطار الشباب الأقصر وأسوان والمخصصة لطلاب الجامعات

السبت، 12 فبراير 2022 01:44 م

إقبال سياحى كبير بمعابد الفراعنة من الأجانب والسياحة الداخلية بالأقصر.. صور

السبت، 12 فبراير 2022 01:25 م

أفواج سياحية تزور وكالة الجداوى وتستمتع بأول معرض لتراث إسنا التاريخى.. صور

السبت، 12 فبراير 2022 01:08 م

صورة اليوم.. السياحة الداخلية تنعش حركة الزيارات فى المعابد الفرعونية بالأقصر

السبت، 12 فبراير 2022 12:53 م

"شباب ورياضة الأقصر" تستكمل تدريبات المشروع القومى لذوى الهمم.. صور

السبت، 12 فبراير 2022 11:56 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة