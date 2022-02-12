محافظ الشرقية يكرم وكيل أول التعليم لبلوغه السن القانونى للمعاش.. صور

الشرقية – إيمان مهنى – أحمد مرعى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، احتفالية تكريم الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، لبلوغة السن القانوني للمعاش، والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية.

وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ محسن لطفي نقيب المعلمين والأستاذ عبد العزيز مرشد رئيس مجلس الأباء والامناء والمعلمين بالمحافظة والأستاذ محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم وعدد من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري و وكيلي الإدارات التعليمية والمعلمين ، وذلك بمقر النقابة الفرعية لمعلمي الشرقية.

وألقى محافظ الشرقية كلمة أشاد فيها باللفته الطيبة التي تقدمها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية لتكريم من أعطى وأخلص وضرب أروع الأمثلة في الجد والإجتهاد والعمل الدؤوب طوال فترة عمله داخل قطاع التعليم بالمحافظة ، ومساهمته البناءه في تحسين مستوي التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب من خلال متابعته المستمرة للعملية التعلمية داخل ديوان المديرية والإدارات التعلمية والمدارس ، مؤكداً أن مشاركته اليوم تأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم في خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة.

أثنى محافظ الشرقية على مجهودات مديرية التربية والتعليم في تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة لتوصيل المعلومة للطالب وتفعيل منصات التعليم المختلفة ومنها بنك المعرفة المصري والذي يقدم المعلومة بشكل مبسط مدعم بفيديوهات تشرح الدرس وتعظيم الإستفادة منه لمواكبة تطورات العصر الحديث والإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تلميذ لدية القدرة علي الإبداع والإبتكار.

ومن جانبه قدم وكيل أول وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ الشرقية على تلبية الدعوة وحضوره إحتفالية المديرية بتكريمه بعد فترة عمل ومسيرة عطاء إستمرت لسنوات طويلة داخل دواوين مديريات التربية والتعليم لتمثل رساله لكل من يؤدي واجبه على الوجه الاكمل أنه سيظل في ذاكرة المؤسسة التي عمل بها ولن تنساه طالما أدي واجبه بإخلاص.

بينما أعرب كلا من رئيس مجلس الأباء والأمناء والمعلمين، ونقيب المعلمين عن سعادتهما بتواجد محافظ الشرقية بين المعلمين اليوم وتكريمه لوكيل وزارة التربية والتعليم ووكلاء أول الوزارة السابقين بعد رحلة عمل طويلة داخل ديوان المديرية والمشاركة في تطوير العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة.

قدم محافظ الشرقية شعار المحافظة لوكيل أول وزارة التربية والتعليم لبلوغه السن القانوني للمعاش ، كما شارك المحافظ مديرية التربية والتعليم في تكريم وكلاء أول الوزارة السابقين بمنحهم دروع تذكارية ، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.

وفي نهاية الإحتفالية أهدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم نسخة من كتاب الله لمحافظ الشرقية تقديراً لدورة في الإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين في كاف القطاعات الخدمية والتنموية وتحقيق حياه أفضل ودعمه الدائم والمستمر لتطوير منظومة التعليم على أرض المحافظة.



محافظ الشرقية يشهد إحتفالية تكريم وكيل أول وزارة التربية والتعليم (1)



محافظ الشرقية يشهد إحتفالية تكريم وكيل أول وزارة التربية والتعليم (2)



محافظ الشرقية يشهد إحتفالية تكريم وكيل أول وزارة التربية والتعليم (3)