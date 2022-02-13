محافظ الدقهلية: تعظيم إيرادات الإعلانات لاستغلالها فى إنشاء مشروعات خدمية

الدقهلية ـ شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعاً باللجنة العليا للإعلانات، لمناقشة واستعراض اللائحة الجديدة وسبل وآليات الاستفادة من موارد الإعلانات، وحل مشاكل شركات الإعلانات، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتور محمد ابو غنيمه السكرتير العام للمحافظة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض اللائحة الجديدة للإعلانات والموقف المالى، وبحث اقتراحات شركات الدعاية والإعلانات والمشاكل التى تواجهم لحلها.

وأكد المحافظ على ضرورة تعظيم إيرادات المحافظة من الإعلانات لاستغلالها فى إنشاء مشروعات خدمية للمواطنين فى كافة القطاعات بما لا يخل بالإيرادات العامة للدولة .

ووجه مختار بتوحيد الشكل العام للإعلانات فى شوارع المحافظة لتظهر بشكل جمالى وحضارى، وإزالة كافة الاعلانات العشوائية التى تعيق حركة مرور المواطنين وتشوه المنظر العام.

وكلف بسرعة سداد كافة الميدونيات المستحقة على شركات الإعلانات وتزليل كافة العقبات لتطبيق منظومة ناجحة تخدم المحافظة والشركات العاملة فى مجال الإعلانات لتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أن تعدد الجهات المسئولة عن إصدار التراخيص تعرقل منظومة العمل وتضيع الجهد والوقت وتهدر المال العام وتهدد نجاح شركات الإعلانات.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للإعلانات، المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان ، والمحاسب وليد الشال مدير الحسابات بالمحافظة، و رشا حسن مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة، و ياسر الغريب مدير إدارة الشئون القانونيه بالمحافظة، وفكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والمهندسه فريده محمد وكيل الإدارة الهندسية بالمحافظة ، والمهندس زناتى السيد وكيل مديرية الطرق بالدقهلية، واللواء سمير صدقى رئيس حى شرق، واللواء صبرى عبده رئيس حى غرب، والمحاسب السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة دكرنس ، وأحمد حمدى نائب رئيس مركز ومدينة طلخا.