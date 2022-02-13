نهير عبد النبى

الهيموجلوبين هو المادة التي تعطي اللون لخلايا الدم الحمراء وهي المادة التي تسمح بنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ويؤدي انخفاض مستويات الهيموجلوبين إلى فقر الدم الذي يسبب أعراضًا مثل التعب وصعوبة التنفس.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن نقص الهيموجلوبين فى الدم وفقا لما ذكره موقع ndtv

س: ما هي مستويات الهيموجلوبين الطبيعية؟



تتراوح مستويات الهيموجلوبين الطبيعية للرجال بين 14.0 و 17.5 جرامًا لكل ديسيلتر (جم / ديسيلتر) ؛ بالنسبة للنساء ، يتراوح وزنه بين 12.3 و 15.3 جم / ديسيلتر.

س: من هو الأكثر عرضة للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد؟



يمكن لأي شخص أن يصاب بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، على الرغم من أن الفئات التالية معرضة لخطر أكبر:

-النساء ، بسبب نزيف الدم أثناء الدورة الشهرية والولادة.

-الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، والذين هم أكثر عرضة لتناول وجبات منخفضة في الحديد.

-الأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم مثل الأسبرين .

-الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي (خاصة إذا كانوا يخضعون لغسيل الكلى ) ، لأنهم يواجهون صعوبة في تكوين خلايا الدم الحمراء.

-الأشخاص الذين يجدون صعوبة في امتصاص الحديد.

كيف يمكنني معرفة ما إذا كنت أعاني من انخفاض في الهيموجلوبين؟

يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إجراء فحوصات الدم للتحقق من مستوى الهيموجلوبين لديك ومعرفة ما إذا كنت مصابًا بفقر الدم ، يعتمد نوع وعدد اختبارات الدم على نوع فقر الدم المشتبه به.

س: ماذا يحدث عندما يعاني شخص ما من انخفاض في الهيموجلوبين؟



إذا كان هناك مرض أو حالة تؤثر على إنتاج الجسم لخلايا الدم الحمراء ، فقد تنخفض مستويات الهيموجلوبين، وقد يتسبب قلة خلايا الدم الحمراء وانخفاض مستويات الهيموجلوبين في إصابة الشخص بفقر الدم.

س: ما هو فقر الدم؟



فقر الدم هو اضطراب في الدم يحدث عندما لا يوجد ما يكفي من الهيموغلوبين في الدم، وهناك عدة أنواع مختلفة من فقر الدم، بعض الأنواع تسبب مشاكل صحية خفيفة فقط ، بينما البعض الآخر أكثر خطورة يأتي كل نوع من أنواع فقر الدم من أحد هذه العوامل

-لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين.

-يصنع الجسم الهيموجلوبين ، لكن الهيموجلوبين لا يعمل بشكل صحيح.

-لا ينتج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء.

-يكسر الجسم خلايا الدم الحمراء بسرعة كبيرة.



ما الذي يسبب فقر الدم؟

يستخدم جسمك الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، يعد نقص الحديد في الجسم السبب الأكثر شيوعًا لفقر الدم وهذا ما يسمى بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد. إذا لم تحصل على ما يكفي من الحديد ، فلن يتمكن جسمك من إنتاج الهيموجلوبين.

تتضمن العوامل التي يمكن أن تقلل من مخزون الجسم من الحديد ما يلي:

-فقدان الدم (الناجم عن القرحة والصدمات وبعض أنواع السرطان وحالات أخرى ؛ وفي النساء ، خلال الفترات الشهرية).

-نظام غذائي فقير بالحديد.

-زيادة حاجة الجسم للحديد (عند النساء أثناء الحمل).

ما هي أعراض فقر الدم؟



هناك عدد من الأعراض التي تحدث في جميع أنواع فقر الدم ، منها"الشعور بالتعب، صعوبة في التنفس، دوخة، صداع الراس، الشعور بالبرد، ضعف، جلد شاحب".

كيف يتم علاج فقر الدم؟



لعلاج فقر الدم ، يجب على مقدم الرعاية الصحية أولاً معرفة سبب ذلك (نظام غذائي سيء أو مشكلة صحية أكثر خطورة) بهذه الطريقة ، يمكن للمزود علاج فقر الدم والسبب يتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق زيادة كمية الحديد التي يحصل عليها المريض ، إما بمكملات الحديد التي يتم تناولها عن طريق الفم أو عن طريق تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد.