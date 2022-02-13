اليوم السابع
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"سمك مقلى وصاحى والتنضيف مجانا".. البلطى بـ20 جنيها للكيلو والمكاريل بـ30 فى قنا

الأحد، 13 فبراير 2022 08:00 ص
"سمك مقلى وصاحى والتنضيف مجانا".. البلطى بـ20 جنيها للكيلو والمكاريل بـ30 فى قنا
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشر من داخل أسواق السمك لعرض الأسعار والأنواع المتواجدة في السوق.

 

وقال محمد محمود، بائع سمك، إن الأسماك المتواجدة في السوق اليوم جميعها أسماك نيلية مثل البلطي بأنواعه والبوري والقراميط والمكاريل ويوجد أسماك البحر الأحمر مثل الحرير.

 

وأوضح محمود، أن سعر كيلو البلطي الصغير 20 جنيها للكيلو، و40 جنيها للكبير، وسعر القراميط 25 جنيها للكيلو، والمكاريل 30 جنيها للكيلو، واسماك الحرير تصل لـ140 جنيها للكيلو.

 

وأشار رمضان على، إلى أن سعر كيلو البطلي يبلغ 25 جنيها للكيلو، وسعر السمك البوري 65 جنيها، وأسعار الجمبري من 200 إلى 300 جنيها للكيلو، وسعر، موضحا أن البائعين يقدمون الأسماك مشوية بسعر يزيد 10 جنيهات عن النيئة.

 

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